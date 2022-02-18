'Faiz artırım büyüklüğü enflasyona bağlı olacak'

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB'nin faiz artırımı konusunda sabit bir büyüklüğe ve sıklığa bağlı kalması zorunluluğu bulunmadığını, büyüklüğü ve sıklığı enflasyonun belirleyeceğini söyledi.

"Faiz hareketlerinin büyüklüğü ve sıklığı içinde olduğunu düşündüğünüz rejime bağlı. 25 baz puanlık artırımın kötü bir şey olduğunu söylemiyorum, ancak faiz artırımda farklı oranlar mümkün" dedi.

Lane açıklamasında, Euro Bölgesi'nde enflasyonun büyük kısmının ithal olduğunu, yurt içi talepte bir patlama yaşanmadığını da vurguladı.