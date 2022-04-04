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'Faiz artırım hızı ekonominin tepkisine bağlı'

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızının ekonominin nasıl tepki verdiğine bağlı olacağını söyledi.

04.04.2022 - 09:17 |
'Faiz artırım hızı ekonominin tepkisine bağlı'

Williams katıldığı bir sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu. New York Fed Başkanı nötr faiz seviyesine yaklaşılması için tüm yolları denemeleri gerektiğini belirterek "Gideceğimiz yön konusunda bir şüphe yok. Bunu ne kadar hızlı yapacağımız ise koşullara bağlı" dedi.

Nötr faiz oranı için son tahminler ortalama yüzde 2,4 seviyesinde oluşuyor.

Williams, "Enflasyonun düşmesini bekliyoruz. Ama düşmezse buna yanıt vermek zorunda kalacağız. Şu anda bunun olmayacağını umuyorum" şeklinde görüş belirtti.

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