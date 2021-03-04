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04.03.2021 - 08:18 | | Foreks

'Faiz artırımı 2023 sonunda olabilir'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Faiz artırımı 2023 sonunda olabilir." ifadelerini kullandı.

'Faiz artırımı 2023 sonunda olabilir'
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Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, 2022 yılında bir faiz artışı beklemediğini, faiz artırımının 2023 yılı sonunda olabileceğini söyledi.

Tahvil faiz oranları kontrolü gibi programların Fed'in seçenekleri arasında olduğunu belirten Harker, varlık alımlarının azaltılması sürecinin son toparlanmada yaşanan biçimde olacağını ifade etti.

Harker, yılın ikinci yarısında %5-6 büyüme tahmin ettiğinin de altını çizerken, ekonomi toparlanırken bazı çalışanların sürecin gerisinde kalması riskine de vurgu yaptı.

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