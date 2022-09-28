'Faiz artırımı için 75 baz puan iyi bir oran'

Robert Holzmann, ECB’nin faiz oranlarını daha da artıracağını söylerken “50 baz puan ekim toplantısı için minimum oran olabilir” dedi.

Ayrıca Holzmann, 75 baz puanlık bir faiz artırımının ekim ayı için iyi bir oran olduğunu söylerken, “Eğer ihtiyaç olur ise faizi nötr seviyenin üzerine yükseltmeye de hazırız” açıklamasını yaptı.