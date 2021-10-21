'Faiz artırımı yakın değil'

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy hakkına sahip üyesi olmayan Loretta Mester, CNBC'ye yaptığı açıklamada yüksek seyreden enflasyonun gelecek yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine doğru gerileyeceğini öngörmeye devam ettiğini belirtti.

Mester, "Faiz artırımlarının yakın bir zamanda geleceğini düşünmüyorum. Politikanın iyi ayarlanmış olduğu bir noktadayız. Faiz artırımı kısa vadede düşünülmekte olan bir şey değil" diye konuştu.

Fed'in varlık alımları azaltılmaya başlandığında enflasyonu ve istihdamı değerlendirmek için zaman olacağını belirten Mester, "Enflasyonda koronavirüs ile ilişkili çok fazla artış oldu. Arz darboğazlarının ilk tahminlerden daha uzun sürmesini bekliyoruz. Ancak enflasyon rakamlarının aşağı geldiğini gelecek yıl göreceğiz. Eğer enflasyonun aşağı geldiğini gelecek yıl görmezsek durumu yeniden değerlendirmemiz gerekir. Temel senaryomuz enflasyonun düşeceği yönünde, ancak yukarı yönlü risklerde var" dedi.