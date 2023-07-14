'Faiz artırımını destekliyorum'

Fed üyesi eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Waller, enflasyon yeterince hızlı soğumazsa eylem için "Eylül ayı canlı bir toplantıdır" dedi.

Waller, temmuz ayında bir faiz artırımından yana olduğunu ve görünümünün devam etmesi halinde yıl sonundan önce bir çeyrek puan daha artırım olabileceğini belirtti.

Fed üyesi, "İş gücü piyasasının sağlam gücü ve ABD ekonomisinin sağlam genel performansı, politikayı daha da sıkılaştırmamız için bize alan veriyor" dedi.