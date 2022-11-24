'Faiz artırımının ne zaman sona ereceği belirsiz'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot enflasyonu etkin şekilde aşağı getirmek için faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
24.11.2022 - 16:43 |
Knot, "Piyasa beklentileri faizlerin gelecek yılın ilk yarısında yüzde 3'e kadar yükseleceği ve ikinci yarısında aşağı gideceği yönünde. Ancak dürüst olmak gerekir ise ben bundan emin değilim" dedi.
ECB Baş Ekonomisti Philip Lane de yaptığı açıklamada enflasyonun uzun bir süre için yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam edeceğini belirtirken, ekonomide uzun süre bir negatif büyüme dönemi öngörmediğini vurguladı.
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