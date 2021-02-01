'Faiz artırımının yıkıcı etkisi olur'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde cari ortamda yapılacak bir faiz artırımının yıkıcı etkisi olacağını belirterek, enflasyondaki geçici yükselişlerin bir trend ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan Schnabel, sıfır faiz politikasının sona ermesi için mevduat sahiplerinin ne kadar beklemeleri gerektiği yönündeki soruya, "Faiz artırımının ne zaman geleceğini söyleyemem, ancak cari ortamda bir faiz artırımının yıkıcı etkisinin olacağını söyleyebilirim ve hiç kimse bunu istemez" yanıtını verdi.

Schnabel ayrıca, enerji maliyetlerinin baz etkisi ile yükselmesinin Almanya'da KDV indiriminin sona ermesinin bu yıl içinde enflasyonda bir artışa yol açabileceğini ancak bunun enflasyonda sürekli bir artış ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Schnabel, pandemi döneminde enflasyonu ölçmekte zorluklar olduğunu, bu dönemde alışveriş davranışlarının farklı olduğunu da vurguladı.