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'Faiz artırımları devam edecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımlarının devam edeceğini söyledi.

05.05.2023 - 10:52 |
'Faiz artırımları devam edecek'

Bir radyo programında konuşan Villeroy, "Enflasyonu aşağı getirmek için zaruri olan çabayı gösterdik. Bununla birlikte birkaç faiz artırımı daha yapılması muhtemel" dedi.

ECB'nin faiz artırım hızını düşürmesinin yüksek faizlerin enflasyon üzerinde etkisini göstermeye başladığını değerlendirdiğini ifade eden Villeroy, "Faiz artırım hızından çok, faizlerin geldiği seviye şu anda önemli. Enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımında ısrarcı olacağız" diye konuştu.

Enflasyonu 2025'te yüzde 2'ye geri getirmeyi hedeflediklerini belirten Villeroy, hedefe 2024 yıl sonunda da ulaşılabileceğini vurguladı.

Villeroy, "Bizim hedefimiz enflasyonu yavaşlatmak değil yenmek" dedi.

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