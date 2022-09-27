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'Faiz artırımları enflasyonu düşürecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Philip Lane yapılan faiz artırımlarının ekonomide talebi yavaşlatacağını ve bunun 2023, 2024 yıllarında enflasyonu ciddi şekilde düşüreceğini öngördüklerini bildirdi.

27.09.2022 - 13:25 |
'Faiz artırımları enflasyonu düşürecek'

Lane, "Enflasyonu düşürmek adına bir süre için şirket karlılıklarının azalacağını ve ücret artışlarının enflasyondaki yükselişi bir süreliğine tam olarak yakalayamayacağını kabul etmemiz gerekli" dedi.

Savaş ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomide yavaşlama yaşanmakta olduğuna dair pek çok işaret bulunduğunu ifade eden Lane, "Şu anda büyük faiz artırımları yapıyoruz, bu işletmeler ve çalışanlar için talep şartlarının daha az uygun olacağını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini de kullandı.

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