'Faiz artırımları gelecek yıl da sürmeli'

Ekonomide bir daralma olsa da enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden Kazaks, ECB'nin bu ay 75 baz puan, aralık ayında da 50 veya 75 baz puan faiz artırmasına verilere ve fiyatlar için görünüme göre destek vereceğini vurguladı.

Kazaks, Washington'da yaptığı açıklamada "Cari trend dikkate alındığından bu yıldan sonra faiz artırımlarına ara vermek için herhangi bir neden görmüyorum" diye konuştu.

Konuşmasında ECB'nin büyük bir bilanço tutmaya ihtiyacı olmadığını da savunan Kazaks, "Eğer para politikamızı sıkılaştırıyorsak tüm enstrümanların aynı yönde hareket etmeleri gerekli" dedi.