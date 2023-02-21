'Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek'

Börsen-Zeitung'a konuşan Rehn, "Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda mart sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi oldukça olası, mantıklı ve uygun görünüyor. Faizde sınırlayıcı seviyeye ulaşmamız ve bir süre için o seviyede kalmamız önemli" dedi.

Rehn, ECB mevduat faiz oranının tepe noktasına yaz aylarında ulaşacağını öngördüğünü de vurguladı.

Piyasalar halihazırda yüzde 2,50 olan faiz oranının yaz sonuna kadar yüzde 3,7 seviyesine kadar çıkacağını fiyatlıyor. Ancak Rehn, para politikasının erken gevşetilmesinin riskleri bulunduğunu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ifade etti.