Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek'

'Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin faiz artırımlarını mart sonrasında da devam ettirmesi gerektiğini ve faizin yaz aylarında tepe noktasına ulaşmasını beklediğini söyledi.

21.02.2023 - 09:40 |
'Faiz artırımları marttan sonra da devam edecek'

Börsen-Zeitung'a konuşan Rehn, "Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda mart sonrasında faiz artırımlarının devam etmesi oldukça olası, mantıklı ve uygun görünüyor. Faizde sınırlayıcı seviyeye ulaşmamız ve bir süre için o seviyede kalmamız önemli" dedi.

Rehn, ECB mevduat faiz oranının tepe noktasına yaz aylarında ulaşacağını öngördüğünü de vurguladı.

Piyasalar halihazırda yüzde 2,50 olan faiz oranının yaz sonuna kadar yüzde 3,7 seviyesine kadar çıkacağını fiyatlıyor. Ancak Rehn, para politikasının erken gevşetilmesinin riskleri bulunduğunu ve faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Biden sürpriz ziyaret sonrası Polonya'da! 'NATO her zamankinden daha güçlü'

Biden sürpriz ziyaret sonrası Polonya'da! 'NATO her zamankinden daha güçlü'

TBMM Genel Kurulu 28 Şubat'ta toplanacak

TBMM Genel Kurulu 28 Şubat'ta toplanacak