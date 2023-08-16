'Faiz artırımlarına ihtiyaç olabilir'

Minneapolis'te düzenlenen bir konferansta konuşan Kashkari, "İşimizin bittiğini söylemeye hazır değilim. Ancak son aylarda enflasyon yavaşlama işaretleri gösteriyor. Doğru yolda ilerlediğimiz konusunda pozitif işaretler görüyorum. Daha fazla şey yapmamız gerekip gerekmediğine karar vermeden önce daha fazla veri görmek için biraz zamana ihtiyacımız olabilir" dedi.

Kashkari konuşmasında enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonun hala Fed'in yüzde 2 hedefinin iki katından yüksek olduğunu da not etti ve Fed'in yeterince şey yaptığından emin olabilmek için "ikna edici" kanıta ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ABD iş gücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu ve ekonomik büyümenin beklentileri aştığını da ifade eden Kashkari, yakın zamanda bir resesyon yaşanacağına dair işaret bulunmadığını belirtti.