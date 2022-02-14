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'Faiz artırımlarında agresiflik ters tepebilir'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Faiz artırımları konusunda çok agresif olmak ters tepebilir" dedi.

14.02.2022 - 08:29 |
'Faiz artırımlarında agresiflik ters tepebilir'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faiz artırımlarında "agresif" olmanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedeflerine ters etki yapabileceği uyarısında bulundu. Daly, kendisinin faiz artırımlarına gelecek ay 50 baz puanlık bir artırım ile başlamaya henüz hazır olmadığının sinyalini verdi.

CBS'e konuşan Daly, "Verilere baktığımda, ekonomiye sağladığımız desteklemenin bir kısmını geri çekmemiz gerektiğini görüyorum. Ancak tarih bize Fed politikasında sert ve agresif hareketler başarmaya çalıştığımız fiyat istikrarı üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etkisi olabileceğini söylüyor" dedi.

Fed'in 15-16 Mart'ta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırması gerektiğini belirten Daly, bu karar alınırken Fed üyelerinin önlerinde ne gördükleri konusunda çok dikkatli ve ölçülü olmalarının, ondan sonra faiz artırımına gitmelerinin gerektiğini savundu.

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