'Faiz artırımlarında çok dikkatli olmak gerekli'

BoE'nin gösterge faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkarmasının ve ekonomide büyümenin 2023 yılında düşeceğini öngörmesinin ardından konuşan Bailey, bankanın yükselen enflasyon ile yaşam maliyeti şokunun deflasyonist etkisi arasında denge sağlaması gerektiğini vurguladı.

Bailey, "Para politikası patikası konusunda çok dikkatliyiz. Çünkü çok dar bir patikada yürüyoruz. Faiz oranında daha fazla artışa ihtiyaç olabilir, ancak bu ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olacak" diye konuştu.

Finansal piyasalar BoE'nin haziran toplantısında faizi yüzde 1,257'ye çıkarmasına yüzde 86 olasılık veriyor ve yıl sonunda faizin yüzde 2'ye ulaşmasını bekliyor.