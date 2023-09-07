'Faiz artırımlarında sona yaklaşılmış olabilir'

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'deki faiz oranlarının muhtemelen "döngünün zirvesine yakın" olduğunu, çünkü bu yıl enflasyonda "belirgin" bir düşüşün daha muhtemel göründüğünü, bunun da BoE'nin son otuz yıldaki en hızlı sıkılaştırma döngüsünü sona erdirebileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Parlamento'da konuşan Bailey ve dokuz üyeli Para Politikası Komitesi'nden iki meslektaşı BoE'nin daha fazla sıkılaştırmanın gereksiz yere sert bir resesyona neden olabileceğinden endişe duyduğuna dair şimdiye kadarki en net sinyali verdi.

2021 sonundaki yüzde 0,1'den yüzde 5,25'e yükselen ana faiz oranının büyük kısmının henüz hissedilmediğini savunan Bailey, "Kesinlikle önemli miktarda aktarım söz konusu. Daha uzun bir aktarım olduğu, gecikmelerin daha uzun olduğu görülüyor. Bunu politika kararımızda hesaba katmak zorundayız" dedi.

Bailey göstergelerin enflasyondaki düşüşün devam edeceğine işaret ettiğini belirtti ve "faiz açısından döngünün zirvesine çok daha yakınız" diye konuştu.