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'Faiz artırımlarını durdurmaya gerek yok'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını durdurması için ikna edici bir neden görmediğini belirtti.

31.05.2023 - 09:44 |
'Faiz artırımlarını durdurmaya gerek yok'

Financial Times'a konuşan Mester, "Faiz artırımlarını durdurmak için ikna edici bir neden gerçekten görmüyorum. Faizleri yukarı getirmek ve ekonominin nereye doğru gittiği konusunda daha az belirsizliğe ulaşana kadar faizleri orada tutmak için daha fazla ikna edici neden görebilirim" dedi. 

Mester açıklamasında ayrıca federal borçlanma tavanı konusunda varılan anlaşmanın ABD ekonomisine yönelik büyük bir belirsizliği ortadan kaldırdığını da savundu. 

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