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'Faiz artışı balyoz etkisi yapabilir'

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Christopher Waller, Fed'in faizlerin artmasından doğacak olan ikincil hasarları önlemek için elinden gelenin en iyisini yaptığını, fakat 'kaba kuvvetli bir araç' olarak tanımladığı faiz artışının ekonomi üzerinde bir 'balyoz' etkisi yapabileceğini söyledi.

12.04.2022 - 10:19 |
'Faiz artışı balyoz etkisi yapabilir'

Küresel piyasalar Fed cephesinden daha agresif bir sıkılaşma süreci beklerken, Fed yetkilileri de piyasalara bu yönde mesaj vermeye devam ediyor.

Nashville'deki 'Fed Dinliyor' etkinliğinde konuşan Waller, "Kaba kuvvetli bir araç kullanmak zorunda kaldığınızda bazen ikincil hasarlar da söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de ekonomistlerin beklentisine göre yıllık enflasyon mart ayında yeni bir zirve yaparak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşebilir.

BloombergHT'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonu düşürme çabaları zaman alabilir.

Ekonomistler açıklanacak enflasyon verisinin yıllık yüzde 8,4 olmasını bekliyor. Bu da 1982'den beri en yüksek artış anlamına geliyor. Enflasyonun aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetmesi öngörülüyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 5,7 seviyelerine çekilmesini bekliyor. Bloomberg Economics'ten Anna Wong, Yelena Shulyatyeva ve Andrew Husby enflasyonun son çeyrekte yüzde 7'nin altına çekilebileceğini belirtti.

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