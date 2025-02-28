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Uzmanpara'Faiz bir süre daha sabit tutulmalı'
HaberlerUzmanpara'Faiz bir süre daha sabit tutulmalı'

'Faiz bir süre daha sabit tutulmalı'

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz oranlarının anlamlı bir şekilde kısıtlayıcı olmadığını ve yetkililer enflasyonun %2 hedefine döndüğüne dair kanıt beklerken bir süre daha sabit tutulması gerektiğini söyledi.

28.02.2025 - 09:03 | | Foreks Haber
'Faiz bir süre daha sabit tutulmalı'

Hammack ayrıca, finansal koşulların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fiyat artışını soğutma çabalarıyla tutarlı olup olmadığını değerlendirmek için enflasyon beklentilerini ve diğer ölçütleri izlemenin önemli olacağını söyledi.

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New York'ta bir konferansta konuşan Hammack, "Para politikasının ileriye dönük yolu değerlendirirken sabırlı olma lüksüne sahip olduğuna inanıyorum ve bu muhtemelen federal fon oranını bir süre sabit tutmak anlamına gelecektir" dedi.

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