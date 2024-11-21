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Uzmanpara'Faiz düşürme konusunda temkinli olunmalı'
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'Faiz düşürme konusunda temkinli olunmalı'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun ekonomiye ilişkin endişelerinde hala baskın olduğunu belirterek, merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürmesi konusunda temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini savundu.

21.11.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
'Faiz düşürme konusunda temkinli olunmalı'

Bowman, enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ederken Fed'in faiz oranlarını düşürmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, daha fazla faiz indirimi için temkinli bir yaklaşım çağrısında bulundu.

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Forum Club of the Palm Beaches'te konuşan Bowman, fiyatların hala çok hızlı arttığını düşündüğünü söyledi. Bowman, “Ekonomik koşullar istihdam görevimizi destekleyici olsa da, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle fiyat istikrarı görevimiz açısından tatmin edici olmadı. Politikayı yeniden ayarlıyor olmamız ama henüz enflasyon hedefimize ulaşamamış olmamız beni endişelendiriyor" dedi.

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