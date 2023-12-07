'Faiz indirimi 2024'te gündeme gelebilir'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, faiz indirimi konusunun 2024 yılında ortaya çıkabileceğini söyledi.
07.12.2023 - 09:22 | | Foreks Haber
Villeroy, Fransa'da yayınlanan La Depeche du Midi gazetesine verdiği demeçte "dezenflasyonun düşündüğümüzden daha hızlı gerçekleştiğini" söyledi ve "Bu nedenle herhangi bir şok yaşanmaması halinde faiz oranlarında yeni bir artış olmayacaktır. Faiz indirimi sorusu 2024'te ortaya çıkabilir, ancak şu anda değil" dedi.
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Deutsche Bank dün yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl faiz oranlarını daha önceki tahminlerinden 50 baz puan daha fazla olmak üzere 150 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti.