Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim'
HaberlerUzmanpara'Faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim'

'Faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon baskılarını azaltma konusunda çok ilerleme kaydettiğini ancak devam eden riskler nedeniyle henüz faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır olmadığını söyledi.

16.02.2024 - 09:27 |
'Faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim'

Bostic, "Enflasyonun hızını yavaşlatma konusunda önemli ve memnuniyet verici bir ilerleme kaydettik. Benim beklentim, enflasyon oranının düşmeye devam edeceği, ancak piyasaların para politikasının olması gerektiğine işaret ettiği hızdan daha yavaş olacağı yönünde" dedi.

Haberin Devamı

Yüksek enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirten Bostic, enflasyonun %2'lik hedefine doğru kaçınılmaz bir şekilde gerilediği konusunda henüz rahat olmadığını vurguladı.

Bostic, "Para politikasının daha az kısıtlayıcı hale gelmesi için uygun zamanı muhtemelen yakında düşüneceğiz. Şu anda, güçlü bir iş gücü piyasası ve makroekonomi, bu politika kararlarını baskıcı bir aciliyet olmadan yürütme şansı sunuyor" diye konuştu.

Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak

Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı