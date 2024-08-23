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Uzmanpara'Faiz indirimi eylül ayında başlamalı'
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'Faiz indirimi eylül ayında başlamalı'

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, önümüzdeki haftalarda açıklanacak ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indiriminin uygun büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olacağını söyledi.

23.08.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi eylül ayında başlamalı'

Kansas City Fed'in yakından izlenen yıllık sempozyumu öncesinde konuşan Harker, "Eylül ayında faizleri aşağı çekme sürecini başlatmamız gerekiyor" dedi.

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Harker, "Faizleri metodik olarak aşağı çekmeye başlamamız gerekiyor. Şu anda 25 ya da 50 kampında değilim, birkaç hafta daha veri görmem gerekiyor" diye konuştu.

İlk indirimin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olması gerektiğine ilişkin tartışmaya atıfta bulunan Harker, "Ben şu anda 25 veya 50 puan indirim kampında değilim" dedi.

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