'Faiz indirimi haziranda olabilir'

Rehn, "Enflasyonun %2'lik hedefimize yakınsamaya devam edeceğinden emin olmamız koşuluyla haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmeye ve faiz oranlarını düşürmeye başlamanın zamanı gelmiş olacak" dedi.

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Finlandiya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan konuşma metninde, "Bu tabii ki jeopolitik durumda ve dolayısıyla enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağını varsayıyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Fabio Panetta da yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde enflasyondaki düşüşün "ileri düzeyde ve devam ettiğini" söyledi ve haziran ayında faiz oranlarında bir indirim öngörenlere katıldı.