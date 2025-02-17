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Uzmanpara'Faiz indirimi konusunda dikkatli olunmalı'
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'Faiz indirimi konusunda dikkatli olunmalı'

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, önümüzdeki aylarda enflasyon verileri daha düşük gelse bile, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) buna yanıt olarak kısa vadeli borçlanma maliyetlerini mutlaka düşürmemesi gerektiği görüşünü yineledi.

17.02.2025 - 09:08 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi konusunda dikkatli olunmalı'

Logan, Kaliforniya'daki Palm Desert'ta Southern Methodist Üniversitesi tarafından düzenlenen bir bankacılık konferansında, "Bence şu anda para politikasının ne kadar kısıtlayıcı olduğu konusunda gerçek bir soru var; ve bu yüzden dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Logan, tüm ABD bankalarının iskonto penceresi olarak bilinen Fed'in acil durum kredi olanağına kaydolmaları ve onu test etmeleri çağrısını yineledi ve bunu hala yapmayan bazı bankalar olduğunu belirtti.

Logan, Silicon Valley Bank'ın 2023'teki başarısızlığının, bir banka koşusunun ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini gösterdiğini ve bankaların ihtiyaç duyduklarında Fed'den borç almaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Logan bankacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Birçok likidite kaynağınız var ve çeşitli likidite hatlarını ve bu likiditeyi elde edebileceğiniz yerleri yönetiyorsunuz. Ancak bunlardan biri Fed olmalı." dedi.

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