'Faiz indirimi masadan kalkmadı'

Fox Business'a konuşan Daly, "Ekonomiyi iyi bir yerde tutmak için politikayı yeniden ayarlamaya devam etmeliyiz. Bu Aralık ayında mı olur yoksa daha sonra mı olur, bu bir sonraki toplantımızda tartışacağımız bir soru, ancak asıl mesele ekonomiye uyum sağlamak için politikayı aşağı çekmeye devam etmemiz gerektiğidir" dedi.

Haberin Devamı

Daly'nin yorumları, bu hafta konuşan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl boyunca faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini beklediklerini açıkça ortaya koyan, ancak bir sonraki indirimi bu ayın sonunda yapmaya kararlı olduklarını söylemekten kaçınan diğer birkaç politika yapıcı ile aynı çizgide yer aldı.