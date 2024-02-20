'Faiz indirimi olasılığı konusunda rahatım'

BoE Başkanı Andrew Bailey, finansal piyasalarda faiz indirimlerini içeren bir görünüm konusunda rahat olduğunu belirtti.

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Bailey, parlamentonun Hazine Seçim Komitesi'nden milletvekillerine verdiği demeçte, "İçinde indirim olan bir profil konusunda rahatım, ancak bunun ne zaman veya ne kadar olduğunu söyleyemem" dedi.