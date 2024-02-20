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Uzmanpara'Faiz indirimi olasılığı konusunda rahatım'
HaberlerUzmanpara'Faiz indirimi olasılığı konusunda rahatım'

'Faiz indirimi olasılığı konusunda rahatım'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey faiz indirimi olasılığı konusunda rahat olduğunu söyledi.

20.02.2024 - 16:03 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi olasılığı konusunda rahatım'

BoE Başkanı Andrew Bailey, finansal piyasalarda faiz indirimlerini içeren bir görünüm konusunda rahat olduğunu belirtti.

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Bailey, parlamentonun Hazine Seçim Komitesi'nden milletvekillerine verdiği demeçte, "İçinde indirim olan bir profil konusunda rahatım, ancak bunun ne zaman veya ne kadar olduğunu söyleyemem" dedi.

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