'Faiz indirimi tartışmaları için erken'

Londra'daki Profesyonel Ekonomistler Derneği'ne konuşan Villeroy, "Sadece zirveler ve inişler yoktur. Aynı zamanda yüksekliğin etkilerini deneyimleyebileceğiniz ve manzarayı takdir edebileceğiniz platolar da vardır. Muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç toplantı ve birkaç çeyrek boyunca yapacağımız şey bu olacak" dedi.

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Villeroy, Gazze ve İsrail'deki çatışmaların, petrol piyasasındaki dalgalanmaların enflasyondaki düşüşü rayından çıkarma olasılığının düşük olduğunu, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde zaman zaman iniş ve çıkışların beklenebileceğini de vurguladı.

Konuşmasında, ECB'nin Euro Bölgesi enflasyonunu 2025 yılına kadar %2 hedefine doğru yönlendirmeyi amaçladığını, ancak bu rakamın bir ortalama olduğunu ifade eden Villeroy, ECB'nin enflasyon tam yüzde 2'ye çekmeye odaklanmadığını vurguladı.

Konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisinin bir resesyondan kaçınılabileceğini ve "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü de savunan Villeroy, faiz oranlarının yakın gelecekte mevcut seviyelerde kalmalarının muhtemel olduğunu, ancak birlikte 1.7 trilyon euroluk Pandemi Acil Durum Satın Alma Programındaki (PEPP) tahvil alımlarının 2024 sonu için mevcut plandan daha erken sona erdirilmesinin gerekli olabileceğini vurguladı.

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ECB'nin gelecekte manevra alanını çok fazla kısıtlamadığı sürece faiz oranı planları hakkında bir tür ileriye dönük rehberliği geri getirmesi gerekebileceğini de belirten Villeroy, "Merkez bankaları öngörülebilir olmalı, ancak önceden taahhütte bulunmamalıdır" dedi.