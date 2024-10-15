'Faiz indiriminde daha ihtiyatlı olunmalı'

Waller, Fed'in kısıtlayıcı politika faizini gevşetmek için önemli bir alan olduğunu belirterek, "Yakın vadede ne olursa olsun, benim temel çizgim hala önümüzdeki yıl boyunca politika faizini kademeli olarak düşürmeyi gerektiriyor" dedi. Waller, iş gücü talebi ılımlı olsa bile iş gücü piyasasının sağlıklı olmaya devam ettiğini ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin "yakınında" olduğunu söyledi.

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Waller, "Şu anda iyi bir noktadayız, bunu korumalıyız, bizim işimiz bu" dedi. Ancak Eylül ayında politika faizini beklenenden yarım puan daha fazla düşürdükten sonra, iş gücü piyasası aniden kötüleşmediği ve enflasyon beklediği gibi aşağı doğru gitmeye devam ettiği sürece Fed'in şimdi "bilinçli bir hızda" ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik verilerdeki son revizyonların hanehalkının hala kaynak harcadığını gösterdiğini ve düşük faizlerin büyük kalemler için "bastırılmış talebi" serbest bırakabileceğini kaydeden Waller, "Verilerin bütününü, para politikasının faiz indirimlerinin hızı konusunda Eylül toplantısında gerekenden daha dikkatli ilerlemesi gerektiği şeklinde görüyorum. Bir sonraki toplantımızdan önce açıklanacak olan enflasyon, iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyete ilişkin verilerin para politikasını gevşetme konusunda daha temkinli olma eğilimimi doğrulayıp doğrulamadığını izleyeceğim" dedi.