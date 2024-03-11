'Faiz indiriminde haziran ayı beklenmeli'

Kazimir, "Nisan ayında biraz daha fazla şey öğreneceğiz ancak haziran ayında elimizdeki yeni tahminlerle, güven seviyesi eşiğe ulaşacak. Mevcut tablo açıkça önümüzdeki haftalarda sakin kalmayı ve ilk faiz indirimini yazın yapmayı destekliyor" dedi.

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Enflasyonun gelecek yıl %2'lik hedefe geri döneceğine dair güvenin "giderek arttığını" ifade eden Kazimir, ancak kaydedilen yavaşlamaya rağmen ücret baskılarının hala çok yüksek olduğu konusunda uyardı ve gevşek maliye politikası, doğal gaz fiyatlarındaki toparlanma ve yeşil dönüşümün ağır maliyetinin de potansiyel yukarı yönlü riskleri artırdığını sözlerine ekledi.

"Bu, bu arada kısıtlayıcı politika duruşumuzu nasıl geri çevireceğimizi tartışmayacağımız anlamına gelmiyor. Aksine, önümüzdeki haftaları tam da bunu yapmak için kullanacağız" diye konuşan Kazimir, faizler düşmeye başladığında, yumuşak ve istikrarlı bir gevşeme döngüsünden yana olduğunu söyledi.