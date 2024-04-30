'Faiz indiriminden sonra dikkatli olunmalı'

Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesine konuşan Knot, hazirandan sonra atılacak adımları belirlemede ücretlerle ilgili üç aylık verilerin kilit rol oynayacağını vurguladı.

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Knot, "Haziran ayından sonra temkinli bir yaklaşım sergilememiz gerekecek" dedi ve bu toplantının ötesinde izlenecek yol hakkında yorum yapmak için "çok erken" olduğunu ifade etti.

Knot, "Her çeyrekte yeni bir projeksiyon turuna girerken iş gücü piyasasına ilişkin ek bir veri noktasına sahip olacağız ve bu, politika ayarlarımızı yeniden kalibre etmemiz için önemli bir bilgi olacak" dedi.

Orta Doğu'daki gerginliklerin enerji fiyatlarını artıracağı yönündeki endişeleri önemsemeyen Knot, enflasyona karşı zafer ilan etmek için erken olduğunu da söyledi. Knot, öncelikle "birim iş gücü maliyetlerinde oldukça iddialı bir yavaşlama" olması gerektiğini savundu.

Knot, "ABD'nin son üç aydaki deneyimi bize hala uyanık olmamız gerektiğini hatırlattı. ECB %2'ye doğru sürdürülebilir bir yakınsama hedefliyor ve bu koşulun sağlanması ancak 2025 yılında mümkün olabilir" dedi.