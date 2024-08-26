'Faiz indirimine karşı değilim'

"Her zaman olduğu gibi, karar gününe kadar çekincelerimi koruyorum ve elimizde bir dizi veri olacak" diye konuşan Holzmann, "Bence verilere daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Umarım bunu yapabiliriz, indirime karşı değilim ama korkarım ki çok erken bir indirim yapmak istemiyorum" diye konuştu.

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Yatırımcılar ECB'nin üç hafta sonra yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğini açıklamasını beklese de yetkililer kararın bu süre zarfında gelecek verilere bağlı olduğunu vurguluyor. Bazılarına göre, Avrupa ekonomisinde - özellikle Almanya'da - artan zayıflık yeni bir indirimi daha olası kılıyor.

Haziran ayında ECB'nin ilk faiz indirimine karşı çıkan Holzmann, bu hedefe 2026 hatta 2027'ye kadar sürdürülebilir bir şekilde ulaşılamayabileceğini söyledi.