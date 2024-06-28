'Faiz indirimini desteklemeye hazır değilim'

Bowman, Fed'in mevcut faiz oranı duruşunun "kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini ve para politikası mevcut seviyelerde tutulsa bile fiyat baskılarının soğuması gerektiğini söyledi.

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"Gelen verilerin enflasyonun %2'lik hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini göstermesi halinde, para politikasının aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için federal fon oranını kademeli olarak düşürmek eninde sonunda uygun olacaktır" diye konuşan Bowman, "Henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz ve enflasyona yönelik bir dizi yukarı yönlü risk görmeye devam ediyorum" dedi.