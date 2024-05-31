'Faiz indirimini düşünmek için erken'

Logan, "Bence %2'ye doğru gittiğimizi düşünmek için iyi nedenler var. Hala bu yoldayız, belki de yılın başında birçok kişinin düşündüğünden biraz daha yavaş ve biraz daha engebeli. Ancak bu yol hakkında çok fazla belirsizlik var. Enflasyonla ilgili yukarı yönlü risklerden endişe duymaya devam ediyorum" dedi.

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"Para politikası için belirli bir patikaya kilitlenmememiz gerçekten önemli" diye konuşan Logan, "Bence faiz indirimlerini düşünmek için henüz çok erken. Tüm seçenekleri masada tutmamızın ve esnek olmaya devam etmemizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece veriler geldikçe izleyebiliriz ve finansal koşulların nasıl geliştiğini ve verilerin bütününe nasıl tepki verdiğini izleyebiliriz" ifadelerini kullandı.