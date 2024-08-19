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UzmanparaFaiz indirimiyle ilgili Fed yetkilisinden açıklama
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Faiz indirimiyle ilgili Fed yetkilisinden açıklama

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının çok fazla zayıflaması olasılığının artmasının faiz oranlarını düşürmenin yolunu açabileceğini söyledi.

19.08.2024 - 13:53 |
Faiz indirimiyle ilgili Fed yetkilisinden açıklama

Kashkari, “Riskler dengesi değişti, bu nedenle Eylül ayında potansiyel olarak faiz oranlarını düşürme tartışması yapılması uygun bir tartışma” dedi.

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Haziran ayında Kashkari, yıl sonuna kadar bir faiz indiriminin gerekli olmayabileceğini düşündüğünü söylemişti.

Kashkari, “İş gücü piyasasının zayıfladığına dair kanıtlar görmeseydik, işsizlik oranı hala %3,7 ila %3,8 aralığında olsaydı 'faizleri düşürmenin zamanı mı?’ diye tartışacağımı bile sanmıyorum” dedi. Enflasyon ilerleme kaydettiği ve iş gücü piyasası bazı endişe verici işaretler gösterdiği için konuşmasının değiştiğini söyledi.

Yine de Kashkari, faiz oranlarını çeyrek puandan daha büyük artışlarla düşürmek için herhangi bir neden görmediğini, çünkü işten çıkarmaların düşük kaldığını ve işsizlik yardımı taleplerinin kayda değer bir bozulmaya işaret etmediğini söyledi.

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