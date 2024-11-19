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Uzmanpara'Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli'
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'Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Megan Greene, İngiltere'deki temel enflasyon baskıları konusunda endişelerini dile getirerek, faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.

19.11.2024 - 09:06 | | Foreks Haber
'Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli'

Londra'da bir etkinlikte konuşan Greene, enflasyonun düşmekte olduğunu ancak kontrol altında tutulması için mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı. Hizmetler enflasyonu ve ücret artışlarının, %2 enflasyon hedefi için istenenden daha yüksek olduğunu belirterek, kalıcı enflasyon riski oluşturduğunu söyledi.

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Greene'in Para Politikası Komitesi içindeki şahin duruşu, bu yıl sadece iki kez faiz indirimi yapılmış olmasına rağmen, para politikasının daha fazla gevşetilmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğine olan inancını yansıtıyor. Ayrıca, İngiltere ekonomisinin özellikle ABD Hazine eğrisi gibi dış ekonomik şoklara karşı giderek daha fazla etkilendiğini vurguladı.

BoE Başkanı Andrew Bailey ve diğer yetkililerin, yeni İşçi Partisi hükümeti tarafından açıklanan genişlemeci bütçe ve olası küresel ticaret gerilimleri ışığında, faiz oranlarına yönelik istikrarlı bir yaklaşımı sürdürmeleri bekleniyor.

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