'Faiz indirimlerine ilişkin beklentiler makul'

Villeroy, eylülde ve aralıkta olası bir faiz indirimi beklentilerine katılıp katılmadığı sorulduğunda, “Faiz oranlarının seyrine ilişkin piyasa beklentileri şu anda bana oldukça makul görünüyor” dedi.

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Piyasalar ECB'nin yılın geri kalanında neredeyse iki, gelecek yılın sonuna kadar ise beş faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor ki bu görüşe haftalardır hiçbir politika yapıcı açıkça karşı çıkmadı.

Villeroy, “Genel olarak, enflasyon hedefimiz ve gelecek yılki %2'lik tahminimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hatta bu sabah, herhangi bir şok yaşanmaması halinde, bunun bir tahminden öte bir taahhüt olduğunu söyleyeceğim” dedi.