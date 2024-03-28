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Uzmanpara 'Faiz indirmek için acelemiz yok'
Haberler Uzmanpara 'Faiz indirmek için acelemiz yok'

'Faiz indirmek için acelemiz yok'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

28.03.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
'Faiz indirmek için acelemiz yok'

Waller, son ekonomik verilerin bu yıl için beklenen indirimlerin ertelenmesini veya azaltılmasını gerektirdiğini de savundu.

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Son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Waller, faiz indirimine gitmeden önce "en azından birkaç aylık daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini vurguladı.

Waller, güçlü bir ekonomi ve sağlam iş gücü piyasasının da Fed'in beklemesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Waller konuşmasında, "Benim görüşüme göre son verilere yanıt olarak faiz indirimlerinin toplam sayısını azaltmak ya da daha ileriye atmak uygun olacaktır. Ekonomik çıktı ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini, ancak enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yavaşladığını görüyorum. Bu işaretler nedeniyle para politikasını gevşetmeye başlama adımını atmakta acele etmiyorum" dedi.

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