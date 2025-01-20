Faiz kararı öncesi dolar ve borsada yeni tahmin!

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları dikkat çeken hareketlere sahne oldu. Ons altın kritik seviye olan 2700 doları aşarken, gram altın fiyatı daha önce görülmemiş bir eşiğin üzerine çıktı. 3100 lirayı aşan gram altın zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekildi.

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Öte yandan yurt içinde dolar ve borsa yatırımcısının gözü kulağı Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Banka aralık ayında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 50’den yüzde 47.50 seviyesine çekmişti. Peki faiz kararı öncesi borsada tahminler neler? Dolarda sert hareket olur mu? Gram altında 3100 liranın aşılmasıyla birlikte yeni hedef ne?

'YUKARI SİNYALLERİ DEVAM EDİYOR’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Milliyet.com.tr'deki bir önceki yorumumuzda ons altın grafiğinde yönün yukarı göründüğünü ve 2717 dolar seviyelerindeki direnci test edebileceğini belirtmiştik. 16 Ocak günü ons altında beklentimiz gerçekleşti ve 2724 dolar seviyelerine kadar yükselse de kapanışı 2715 dolar seviyelerinde yapabildi. Böylece direnci kıramadı. Cuma günü de 2699 dolar seviyelerine kadar kar satışıyla karşılaştı. Ons altının 2686 dolar desteğini deneme ihtimali bir hayli fazla olsa da yukarı sinyalleri devam ediyor.

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‘ALTINA YÖNELİM DEVAM EDECEK’

İsrail katliamının bir ateşkesle sonlandırılması ile ilgili haberlerin altın üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünmemekle beraber bunun piyasada aşağı yönlü baskı oluşmasına neden olabileceğini düşünüyorum. Ana sorun ABD borç batağı ve bu sarmaldan ABD'nin nasıl çıkacağı konusudur. ABD Hazine Bakanı Yellen acil olarak konu ile ilgili bir toplantı yapılmasını talep etmişti ancak maalesef basına yansıyan bir toplantı göremedik. Dolara olan güven sarsıldıkça altına yönelim devam edecektir. Bu konuda en güncel örnek Fed faiz indirimlerine rağmen son zamanlarda ABD tahvillerine gelen satışlar nedeniyle faizlerin yükselmesidir. Bu durum riski düşük olduğu kabul edilen ABD tahvillerinden kaçışı göstermektedir.

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‘PİYASALARDA OLUMLU ETKİSİNİ GÖREBİLİRİZ’

20 Ocak’ta (bugün) Trump yönetimi devraldıktan sonra ticaret savaşları konusunda atacağı adımlar takip edilecek. Trump saygı-güven gibi kavramlara dikkat çektiğine göre bu konuda bazı hamleler yapabilir. Savaşları bitirmek çok önemli. Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail katliamı tamamen durdurulursa piyasalarda olumlu etkisini görebiliriz. Bu durum ise altına olumsuz etki yapabilir. Doların güçlü olacağı beklentisi altında aşağı sinyallerini getirebilir.

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GRAM ALTIN İÇİN İKİ SEVİYEYE İŞARET EDİLDİ: ‘OLDUKÇA KUVVETLİ’

Gram altın bir önceki yazımızda belirttiğimiz düşüncelerimiz doğrultusunda ons altın hareketlerine birebir uyum sağlayarak işlem görmüştür. Şimdilik 3040 TL desteğini test edebilir gibi görünse de sinyaller hala yukarı ve 3.020 ve 3,040 TL destekleri oldukça kuvvetlidir.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN BU SEVİYEYE DİKKAT!

Ons altın yukarı yönlü hareket ederse o zaman gram altının 3.106 TL seviyelerini test ettiğini görebiliriz.

BUGÜN BORSA AÇILIŞINA DİKKAT: İHTİMAL ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek güncel verilerle ekonomiyi yorumlaması, not artırımları ile ilgili beklentiler borsa için yabancı yatırımcıların da ilgisini çekebilecek ortamlar oluşturmaktadır. Faizlerde ve enflasyonda aşağı eğilimin devam etmesi, Suriye’de barışın tesisi, Gazze'de ateşkes gibi gelişmeler bölgeye ve Türkiye'ye yatırımcı ilgisini de çekebilir. Kaldı ki not artırım beklentileri de yabancı yatırımcının Türkiye pozisyonlarını artırma tercihini ortaya koyabilir.

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Son 3 gündür gelen alımlar ve cuma günü borsanın günün en yüksek değerinden kapanış yapması bugün yükselerek açılış yapma ihtimalini de artırmaktadır.

BORSADA 10 BİN 106 PUAN HEDEFİ!

Bu veriler, borsanın önümüzdeki günlerde, daha önceki yorumumuzda da belirttiğimiz 10 bin 106 puan seviyelerini test etmesine neden olabilir.

DOLAR İÇİN ÇARPICI ÖNGÖRÜ!

Yukarıda belirttiğimiz gelişmeler yabancı yatırımcı girişlerini devam ettirmekle beraber, geleceğe yönelik kur beklentilerini de aşağı yönlü revize etmelerine neden olmaktadır. Özellikle belirtmemiz gereken önemli bir konu daha var. Faizler düştükçe dolar/TL forward fiyatlamalarında kullanılan faiz farkı da azaldığından gelecekteki dolar/TL kuru da aşağı düşmektedir. Bu durum aynı zamanda gelecekte döviz yükselmeyecek beklentisiyle bireysel ve kurumsal yatırımcıların döviz bozmasına da yol açmaktadır. En son açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu dolar beklentisi 43,81 TL civarına çıkmıştır. Cuma günü dolar/TL paritesinin 35,50 civarında olduğunu düşünürsek 1 yıllık artış sadece %23 civarındadır. Bu durum, doların enflasyona göre bir şey kazandırmayacağını ortaya koymakta, faiz getirilerinin bile bunun üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu durumda "carry trade" amaçlı gelen yabancı yatırımcı da halinden memnun olmaktadır.

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GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

‘KURDA AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER DEVAM EDİYOR’

Euro/dolar parite etkisini dışarıda bırakarak baktığımızda kurda aşağı yönlü sinyaller devam etmektedir. Bu nedenle yukarı yönlü hareketleri beklememekteyiz. Dolar yurt dışında güçlenmesine rağmen TL karşısında aynı performansı göstermedi. Bu durum da gözlerden kaçmamalıdır.

FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

Bu nedenle de dolar/TL'nin 35 seviyelerinde oyalanmaya devam edeceğini öngörüyoruz. TCMB’den gelebilecek 250 baz puan indirimin bile dolarda yukarı yönlü hareketlenmelere yol açmama ihtimali son derece fazladır.

‘FAİZ İNDİRİMİ SÜRPRİZ SAYILMAZ’

TCMB şubat ayında bir toplantı yapmayacak ve ocak ayında enflasyonda sert bir düşüş olabilir. Yani enflasyonun yıllık bazda yüzde 40’ın altına bile inme ihtimali var. Bu durumda TCMB, 250 baz puan faiz indirimini bu ay gerçekleştirebilir. Yabancı yatırımcı da böyle bir beklenti içerisinde. O yüzden faiz indirimi sürpriz sayılmaz.”