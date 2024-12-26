Faiz kararının ardından piyasalarda son durum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verdi. Peki piyasalar ne tepki verdi? İşte detaylar...
Para Piyasaları Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirerek yüzde 47.5 seviyesine çektiğini açıkladı.
DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?
Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 35,20 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 36,74 seviyesinde dalgalanıyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN
BORSADA FİYATLAMALAR NE DURUMDA?
Karar öncesi 10 bin 21 puan seviyesi civarında hareket eden Borsa İstanbul şu sıralarda 9 bin 926 puan seviyesinden işlem görüyor.
GÜNCEL BORSA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bankacılık endeksi yüzde 0.24 oranında düşüşle 14.760 puandan işlem görürken, sanayi endeksi yüzde 0.01 oranında yükselişle 13.053 puan seviyesinde hareket ediyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
GÖZLER ALTINDA! İŞTE İLK TEPKİ
Öte yandan karar öncesi yüzde 0.51 oranında yükselişle 2978 liradan işlem gören gram altın fiyatı Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 0.34 oranında artışla 2973 liradan alıcı buluyor.