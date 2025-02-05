'Faiz konusunda temkinli olunmalı'

Jefferson, ekonominin ve iş gücü piyasasının sağlam bir 2024'ün ardından 2025'e ivme kazanarak girdiğini ve Fed'in üç toplantı üst üste faiz indiriminin ardından geçen ay faizleri sabit tutma hamlesini desteklediğini belirtti.

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Jefferson, enflasyonun merkez bankasının hedefinin üzerinde kaldığını ve 2022'de on yılın en yüksek seviyelerinden aşağı inişinin "inişli çıkışlı" olduğunu ve bunun devam etmesini beklediğini ifade etti.

"Duruşumuzu değiştirmek için acele etmemiz gerektiğini düşünmüyorum" diye konuşan Jefferson, Fed'in Eylül ve Aralık ayları arasında faiz oranlarını yüzde bir puan düşürmesine rağmen politika duruşunun geçen yılın başlarındaki kadar güçlü olmasa da, ekonomiyi soğutmak için hala işe yarıyor gibi göründüğünü söyledi.

Jefferson, Fed'in iki hedefine (enflasyonu kontrol etmek ve gelişen bir iş gücü piyasasını sürdürmek) yönelik risklerin şu anda kabaca dengelendiğini düşündüğünü de ifade etti.