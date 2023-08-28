'Faiz oranları bir süre daha yüksek kalabilir'

Broadbent yaptığı konuşmada fiyatlardaki artışın zincirleme etkilerinin ortaya çıktığı kadar hızlı bir şekilde ortadan kalkmasının olası olmadığını ifade etti ve bu nedenle para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı bölgede kalması gerekebileceğini vurguladı.

BoE'nin faiz oranları konusundaki duruşunun atıl kapasiteye ilişkin kanıtlara, yurt içi enflasyon göstergelerine yanıt vereceğini ifade eden Broadbent, önümüzdeki birkaç ay içinde enerji ve temel mal fiyatlarında bir düşüş beklemenin makul olduğunu ancak ücretler üzerindeki baskının ne kadar hızlı azalacağı konusunda ihtiyatlı olunabileceğini sözlerine ekledi.