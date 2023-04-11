'Faiz oranları Covid-19 öncesine düşecek'

Büyük merkez bankalarının enflasyon ile mücadeleleri çerçevesinde faiz oranlarının şu anda yüksek olduğunu belirten IMF, "Enflasyon yeniden kontrol altına alındığında gelişmiş ülkelerin merkez bankaları büyük olasılıkla para politikalarını gevşetecek ve reel faiz oranlarını pandemi öncesi seviyelere geri getirecek" dedi.

Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nun parçası olarak yayınlanan analizde faizlerde "nötr" seviyenin gelişmiş ekonomilerde düşük kalmaya devam edeceği veya gelişmekte olan ekonomilerde daha da azalacağı sonucuna varıldı.