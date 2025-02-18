'Faiz oranları daha da düşürülmeli'

Sidney'deki New South Wales Üniversitesi'nde konuşan Waller, son dönemdeki fiyat artışlarının devam etmesi nedeniyle Fed'in Ocak ayında faiz oranlarını sabit tutmakla doğru bir karar verdiğini söyledi. Ancak yine de Fed'in politika duruşunun ekonomiyi dizginlediğine inandığını ve enflasyondaki yükselişin geçmesi halinde daha fazla indirimin doğru hamle olacağını savundu.

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Waller, “Eğer geçen yıl olduğu gibi bu kış dönemindeki durgunluk geçici ise, o zaman daha fazla politika gevşemesi uygun olacaktır” dedi.