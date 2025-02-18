'Faiz oranları daha da düşürülmeli'
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller, Trump yönetiminin politikaları ekonomik belirsizliği artırsa bile enflasyonun hedefe doğru daha fazla ilerleme kaydetmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürmesi gerektiğini söyledi.
18.02.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
Sidney'deki New South Wales Üniversitesi'nde konuşan Waller, son dönemdeki fiyat artışlarının devam etmesi nedeniyle Fed'in Ocak ayında faiz oranlarını sabit tutmakla doğru bir karar verdiğini söyledi. Ancak yine de Fed'in politika duruşunun ekonomiyi dizginlediğine inandığını ve enflasyondaki yükselişin geçmesi halinde daha fazla indirimin doğru hamle olacağını savundu.
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Waller, “Eğer geçen yıl olduğu gibi bu kış dönemindeki durgunluk geçici ise, o zaman daha fazla politika gevşemesi uygun olacaktır” dedi.