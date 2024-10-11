'Faiz oranları daha nötr seviyeye indirilmeli'

Enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden emin olduğunu söyleyen Williams, "İleriye baktığımızda, ekonomiye ilişkin mevcut tahminlerime dayanarak, para politikasının duruşunu zaman içinde daha nötr bir ortama taşıma sürecinin devam etmesinin uygun olacağını umuyorum. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bu ilerlemeyle birlikte, daha nötr bir para politikası duruşuna doğru ilerlemek ekonominin ve iş gücü piyasasının gücünü korumaya yardımcı olacaktır" dedi.

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Williams, "%2'lik hedefimize ulaşmak için hala katetmemiz gereken bir mesafe var, ancak kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz" diye konuştu.