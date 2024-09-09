'Faiz oranları düşürülmeli'

Goolsbee, CNBC'ye verdiği röportajda, "Her ay enflasyon düşük geliyor, daha yeni sıkılaştırdık ve istihdam piyasası bu kadar soğurken sıkılaştırmak ister misiniz? Bence bu durum sadece bu toplantı için değil, önümüzdeki birkaç ay için de bazı ciddi soruları gündeme getiriyor. İşlerin daha da kötüye gitmeyeceğinden nasıl emin olabiliriz, bence Fed'in önündeki kritik zorluk bu" diye konuştu.

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Goolsbee önümüzdeki dönemde bir dizi faiz indirimi öngördüğünü de belirterek, "Geçmiş döngülerde işler yavaşladığında koşullar tek bir hamleyi değil, birden fazla hamleyi gerektiriyor" dedi.