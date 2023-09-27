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'Faiz oranları gerekirse hala yükselebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, faiz oranlarının gerekirse hala yükselebileceğini söyledi.

27.09.2023 - 10:28 |
'Faiz oranları gerekirse hala yükselebilir'

Frank Elderson, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümenin Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha yavaş olduğunu, ancak amacın enflasyonu kontrol etmek olduğunu bu nedenle gerekirse faiz oranlarının hala yükselebileceğini söyledi.

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Market News International'a konuşan Elderson, "Bu politika faizlerinin zirveye ulaştığı anlamına mı geliyor? Tam olarak değil" dedi.

Para politikası hakkında nadiren konuşan Elderson, "Gördüğümüz şey, beklediğimizden daha uzun süreli bir yavaş büyüme dönemi. Birincil görevimizin fiyat istikrarını sağlamak olduğu da doğru ve bunu yapmakta kararlı olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyorum" ifadeleri kullandı.

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