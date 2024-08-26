'Faiz oranları şimdilik kısıtlayıcı kalmalı'

Philip Lane, Jackson Hole'daki yıllık küresel sempozyumunda yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'ndeki fiyat baskılarının kontrol altına alınmasında şu ana kadar "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini söyledi. Ancak, ECB'nin borçlulara ne kadar rahatlama sağlayabileceği konusunda ihtiyatlı bir ton kullandı.

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"Hedefe dönüş henüz kesin değil" diye konuşan Lane, "Parasal duruş, dezenflasyon sürecini hedefe zamanında geri dönüşe doğru yönlendirmek için gerektiği sürece kısıtlayıcı bölgede kalmak zorunda kalacak" dedi.

Piyasalar ECB'nin bu yıl faiz oranlarını iki kez daha düşürmesini ve bir sonraki hamlenin Eylül ayında yapılmasını bekliyor.