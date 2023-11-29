'Faizde aşırıya kaçılmasından endişe duyuyorum'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutması konusunda kesinlikle bazı endişeleri olduğunu söyledi. Goolsbee, enflasyon %2'ye ulaştığında Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini vurguladı.

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Chicago Fed tarafından düzenlenen bir etkinliğin açılış konuşmasında da söz alan Golsbee, Fed'in "genel olarak" enflasyon konusunda "iyi bir ilerleme kaydettiğini" ifade etti.

Goolsbee, "Genel olarak gıda sektörü dışında enflasyon konusunda ilerleme kaydettik; enflasyon düşüyor, henüz hedefe ulaşmadı ancak 2023 yılında enflasyon oranında 71 yılın en yüksek düşüşünü gerçekleştirme yolundayız" dedi.