'Faizde hala gitmemiz gereken yol var'

Incipe Enstitüsü tarafından düzenlenen online etkinlikte konuşan Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin borçlanma maliyetlerinde yükselişi durdurabileceği noktaya yaklaşmakta olduğunu, ancak enflasyonu kontrol altına almak için hala gitmeleri gereken biraz daha yol olduğunu söyledi.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana attığı sıkılaştırma adımları ile faizleri 375 baz puan yükseltti ve piyasa ECB'den gelecek 2 toplantıda yapılacak 25'er baz puanlık yükseliş ile faiz artırım döngüsünün sonuna gelineceğine inanıyor. Ancak bazı politika yapıcılar eylül ayında bir faiz artırımına daha ihtiyaç olabileceğini de dile getiriyor.